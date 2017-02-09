慰問燈節執勤員警 署長陳國恩發暖暖包

警政署長陳國恩下午前往西門町，慰問燈節辛苦執勤的員警。（陳鴻偉攝）

陳國恩向執勤員警發送暖暖包。（陳鴻偉攝）

陳國恩向漢中所所長羅秀成說聲「辛苦了。」（陳鴻偉攝）

陳國恩在派出所簽到慰勤。（陳鴻偉攝）

警政署長陳國恩下午前往西門町台北燈節會場，寒流來襲，向辛勞執勤9天的萬華分局員警打氣，他逐一向各崗位員警發送暖暖包，對他們說聲：「辛苦了！」

曾任萬華分局分局長的陳國恩，接著進入漢中街派出所，舊地重遊並在出入登記簿簽到慰勤，隨後再前往西門捷運站，繼續慰問沿路設崗的執勤員警，陳國恩表示，同仁寒流執勤要注意身體狀況，也希望同仁繼續努力，提供舒適、安全的環境讓民眾賞燈。

(中時)