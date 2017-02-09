偷窺犯改闖空門行竊 警一眼認出逮人

嫌犯騎單車的身影遭路邊監視器錄到，被警員識破身分。（程炳璋翻攝）

台南市北區南園街一戶民宅，日前莊姓女屋主購物返家，碰見家中遭竊賊入侵，歹徒當女屋主面拔腿逃逸，警方事後調閱影像追查，發現竊賊就是去年9月在女廁偷窺的楊姓嫌犯，立刻到楊家逮人，楊嫌主動交出4000元贓款，坦承行竊。

莊女日前外出購物，回家竟看大門半開，門內一名陌生男子正在家中翻箱倒櫃，她驚喊小偷，侵入住宅的楊嫌見東窗事發，拔腿就溜。莊女親眼見歹徒從她身邊穿越逃逸，驚愕不已，隨即定神，才趕忙報警。

警方調閱監視器追查，發現歹徒騎著單車到莊宅作案，影像清晰，進一步查覺他就是去年9月曾在北區女廁偷窺的45歲楊嫌。當時他利用住宅旁停放的機車，攀爬進入民宅廁所內，偷窺女子如廁，卻失風被逮。

楊嫌是瘖啞人，平日愛騎著單車四處閒晃，常作一些壞事令警方頭疼，警方得知他身分後，立刻通知他的家人帶他到派出所接受調查，楊嫌立刻歸還在莊宅偷取的4000元現金，並坦承犯案，警方依照竊盜罪將他移送台南地檢署偵辦。

莊女被竊走的4000元失而復得，卻沒有感覺開心，想起偷窺犯竟能進入自宅內，皺起眉頭直發毛，警方當面告誡他，別繼續製造麻煩，成為社區治安人口。

(中時)