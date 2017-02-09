草莓植株弱化 神農莓農育成新品種

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新品種「蜜香」草莓具香氣足、產量穩定、果形漂亮等優點，而且甜度可達14度，目前已大面積試種成功，進入盛產期。（王文吉攝）

潭子草莓世界觀光果園種植2萬株新品種「蜜香」草莓，有親子檔遊客前來採果。（王文吉攝）

農曆年後進入草莓盛產期，草莓世界觀光果園湧現採果人潮。（王文吉攝）

小朋友小心翼翼用剪刀採摘嬌貴的草莓。（王文吉攝）

曾獲神農獎的大湖草莓農許明興利用豐香、香水莓苗雜交，經6年研發，培育出「蜜香草莓」新品種，具抗病強、甜度佳、果形漂亮、產量穩定等優點，已在潭子草莓世界觀光果園大面積試種成功，目前2萬株莓苗進入盛產期。

許明興除在苗栗大湖育苗，也在台中潭子經營觀光果園，種植1.6甲地、8萬株草莓，其中「蘋果」為主力有3.5萬株，其次為「香水」及最新品種「豐香」，各約2萬株左右。

許明興表示，國內最普遍的草莓品種為「豐香」，已問世30多年，抗蟲害、抗病性差，生長勢也明顯弱化，近年死亡率達20%，不易栽培；他以香水、豐香兩品種為基礎，培育出全新的「蜜香」草莓，兼具兩舊品種的優點。

許明興坦言，育種非常曠日廢時，耗時6年才選出「蜜香」植株，經試種發現，產量、果形、香氣都不錯，甜度可達14度，存活率達9成，已推廣給大湖農友小面積種植，自己則在潭子成立「蜜香」示範區，希望取代「豐香」，成為草莓界的明日之星。

農曆年後進入草莓盛產期，上午10點不到，草莓世界觀光果園湧現採果人潮，一名家住台中遊客說，這裡就有草莓，不用跑苗栗很方便；遠自桃園來的民眾說，從網路得知評價不錯，現採的草莓漂亮好吃，價錢也算合理。

(中時)