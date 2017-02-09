草莓植株弱化 神農莓農育成新品種
曾獲神農獎的大湖草莓農許明興利用豐香、香水莓苗雜交，經6年研發，培育出「蜜香草莓」新品種，具抗病強、甜度佳、果形漂亮、產量穩定等優點，已在潭子草莓世界觀光果園大面積試種成功，目前2萬株莓苗進入盛產期。
許明興除在苗栗大湖育苗，也在台中潭子經營觀光果園，種植1.6甲地、8萬株草莓，其中「蘋果」為主力有3.5萬株，其次為「香水」及最新品種「豐香」，各約2萬株左右。
許明興表示，國內最普遍的草莓品種為「豐香」，已問世30多年，抗蟲害、抗病性差，生長勢也明顯弱化，近年死亡率達20%，不易栽培；他以香水、豐香兩品種為基礎，培育出全新的「蜜香」草莓，兼具兩舊品種的優點。
許明興坦言，育種非常曠日廢時，耗時6年才選出「蜜香」植株，經試種發現，產量、果形、香氣都不錯，甜度可達14度，存活率達9成，已推廣給大湖農友小面積種植，自己則在潭子成立「蜜香」示範區，希望取代「豐香」，成為草莓界的明日之星。
農曆年後進入草莓盛產期，上午10點不到，草莓世界觀光果園湧現採果人潮，一名家住台中遊客說，這裡就有草莓，不用跑苗栗很方便；遠自桃園來的民眾說，從網路得知評價不錯，現採的草莓漂亮好吃，價錢也算合理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。