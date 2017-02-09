中職新春團拜 吳志揚盼場均突破6000人

中華職棒今進行新春團拜。(周鎮宇攝)

中華職棒今舉行新春團拜，中職會長吳志揚、秘書長朱康震與四隊球團領隊，一同舉杯慶祝，吳志揚說：「今年的第一目標就是期盼平均每場觀眾人數能夠突破6000人，再創中職3年時期的榮景。」

中職新春團拜，今向大家拜晚年，吳志揚指出，上任兩年多以來，感謝中職工作人員與各球團大家共同經營，運動目前越來越受民眾關心，所以會以baseball is life 繼續將棒球帶入民眾的生活當中。

吳志揚也表示，這兩年，中職在國際棒壇地位也有顯著提升，冬盟重新復辦，並且與日韓兩國職棒做個密切的交流，每一年都會有固定秘書長級以上的主管會議，盼能藉由這些密切的交流，讓中職越來越好。

(中時電子報)