前德國隊長宣布退役 東家拜仁意外
2014年帶領德國隊舉起世界盃冠軍的隊長拉姆（Philipp Lahm），日前宣布將在今夏高掛球靴。儘管這是他和東家拜仁慕尼黑所共同達成的決定，但拉姆自行對外宣布引退，卻不在拜仁的預期之內。
「直到昨天我們都還以為，拉姆退役的決定將會由他和拜仁慕尼黑來發表共同聲明。」拜仁主席魯梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）說。
33歲的拉姆上周末才達成替拜仁出賽500場的里程碑，9日也踢了德國盃淘汰沃夫斯堡之役。他被認為是近年來世界最佳的邊後衛之一，不但攻守兼備，更以踢球乾淨著稱。
拉姆職業生涯從未被紅牌罰下，在拜仁總共只領過24張黃牌，這個數字僅略多於他參與過的冠軍榮譽（21冠，包括世界盃冠軍），偉大的程度可見一斑。
「再踢幾個月吧，但接下來就不踢了。」拉姆在德國盃淘汰沃夫斯堡之後說。
其實拉姆的身手還沒有到退役的地步，他和拜仁的合約也要到明年夏天才到期。但他近期與拜仁高層協商，希望提前1年中止合約，也婉拒了拜仁的競技總監一職。
如何留下漂亮的下台身影，拉姆也算樹立「急流勇退」的榜樣。在2014年帶領德國舉起大力神盃後，拉姆毅然宣布結束國家隊生涯，把機會讓給年輕人，如今也準備替自己的拜仁生涯畫下句點。他除了被租借到斯圖加特兩季，職業生涯都奉獻給了拜仁慕尼黑。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。