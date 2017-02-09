前德國隊長宣布退役 東家拜仁意外

拉姆（中）在2014年帶領德國隊舉起世界盃冠軍。（美聯社資料照）

2014年帶領德國隊舉起世界盃冠軍的隊長拉姆（Philipp Lahm），日前宣布將在今夏高掛球靴。儘管這是他和東家拜仁慕尼黑所共同達成的決定，但拉姆自行對外宣布引退，卻不在拜仁的預期之內。

「直到昨天我們都還以為，拉姆退役的決定將會由他和拜仁慕尼黑來發表共同聲明。」拜仁主席魯梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）說。

拜仁慕尼黑在德國盃賽前表揚為該隊出賽500場的隊長拉姆。（美聯社）

拉姆以隊長身分帶領拜仁慕尼黑在德國盃對陣沃夫斯堡。（美聯社）

33歲的拉姆上周末才達成替拜仁出賽500場的里程碑，9日也踢了德國盃淘汰沃夫斯堡之役。他被認為是近年來世界最佳的邊後衛之一，不但攻守兼備，更以踢球乾淨著稱。

拉姆職業生涯從未被紅牌罰下，在拜仁總共只領過24張黃牌，這個數字僅略多於他參與過的冠軍榮譽（21冠，包括世界盃冠軍），偉大的程度可見一斑。

「再踢幾個月吧，但接下來就不踢了。」拉姆在德國盃淘汰沃夫斯堡之後說。

其實拉姆的身手還沒有到退役的地步，他和拜仁的合約也要到明年夏天才到期。但他近期與拜仁高層協商，希望提前1年中止合約，也婉拒了拜仁的競技總監一職。

如何留下漂亮的下台身影，拉姆也算樹立「急流勇退」的榜樣。在2014年帶領德國舉起大力神盃後，拉姆毅然宣布結束國家隊生涯，把機會讓給年輕人，如今也準備替自己的拜仁生涯畫下句點。他除了被租借到斯圖加特兩季，職業生涯都奉獻給了拜仁慕尼黑。

(中時電子報)