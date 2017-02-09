大陸要紀念228！府：惕勵改革都是好事

中國國台辦公開表示將舉辦二二八事件七十周年紀念活動。總統府表示，任何一個社會，只要願意站在「人民才是國家的主人」等基礎上討論、深省二二八事件，並且因此惕勵改革，都是好事。

總統府發言人黃重諺表示，紀念二二八，最重要的精神就是記取教訓，牢記人民才是國家的主人，牢記自由民主才是立國的基石，有這樣的體認和實踐，政府就不會對人民暴力相向，不同的主張和意見，都會因為被充分包容廣泛討論而終究凝聚成進步的力量，不會成為入人於罪的藉口。任何一個社會，願意站在這個基礎上討論、深省，並且因此惕勵改革，都是好事。

(工商)