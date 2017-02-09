港股盤中創4個月高點 營建股勁揚

我要評比

由於中國大陸企業表現不俗，加上市場預期人民幣進一步貶值，大陸投資人會持續湧進港股，香港股市今天盤中一度創4個月來高點。

路透社報導，恆生指數盤中一度漲到23644.63點，創去年10月11日以來盤中最高點。

恆生指數最終上漲0.2%，收23525.14點。恆生國企股指數上揚1.2%，收10075.17點，創2015年11月以來最高點。

幾乎所有類股都收漲，工業股漲幅最大。因為監管機構暗示會進行供給側改革，營建股聞訊上漲。大陸水泥業龍頭安徽海螺水泥攀漲4%。（譯者：中央社陳昱婷）1060209

(中央社)