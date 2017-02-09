高市女性史料室改裝 設親子角落

高雄市「婦女館女性史料室」重新改裝，9日「入厝」，設「親子角落 」有性別議題兒童繪本，社會局長姚雨靜（右 一）與衛生局長黃志中（左一）分別陪小朋友導讀「娘娘腔」及「灰王子」繪本。（呂素麗攝）

高雄市「婦女館女性史料室」重新改裝，9日「入厝」，設「親子角落」，陳列性別議題兒童繪本。（呂素麗攝）

高雄市「婦女館女性史料室」重新改裝9日開幕，設「親子角落」，放置有性別議題兒童繪本，推廣親子共讀。（呂素麗攝）

高雄市「婦女館女性史料室」重新改裝，委由高雄市女性權益促進會經營，社會局長姚雨靜（左）與理事長蔣琬斯（右）希望將史料室打造「家」的感覺。（呂素麗攝）

高雄市婦女館女性史料室重新改裝，9日「入厝」，特別設計「親子角落」，引進新的國內外有關性別平權的兒童繪本，社會局長姚雨靜說，希望透過親子共讀，讓性別平權從小紮根，打破僵化的性別角色與分工。

春節剛過，許多女性期待與家人親友團聚，但又擔心團聚時，排山倒海而來的關懷問候「有沒有男／女朋友？什麼時後結婚？何時生小孩？」讓人感受到無比的壓力；社會局與高雄市女性權益促進會趁著年節尾巴，舉辦「女性史料室入厝趴」活動，邀請老中青三代婦女運動女性分享自己的年節經驗。

會上也討論年節清潔、烹飪等，因性別不同分工不均的現象，並藉此機會展示新改裝完成的「婦女館女性史料室」。

改裝後的女性史料室最大突破是設計「親子角落」，社會局長姚雨靜與衛生局長黃志中出席，特地在親子角落為小朋友導讀「娘娘腔」及「灰王子」兒童繪本，姚雨靜說，打破性別議題的迷思必須從小教育紮根。

姚雨靜說，高雄市「女性史料室」是全國第一個專門蒐集典藏「女性史料」的空間，以「女性」、「史料」及「高雄在地」3元素，為高雄市女性歷史、城市價值留下記錄。

受託經營的女權會理事長蔣琬斯說，希望史料室讓人有「家」的感覺，因台灣有關性別平權的中文兒童繪本不多，因此親子角落也有英文兒童繪本，未來將開辦導讀。

(中時)