被修過頭？ 超模受牽連慘變成ET長手指

vogue雜誌3月份的封面，艾許莉(左二)腰上琪琪(左四)的手看起來異常的長。(圖/VOGUE)

剛剛出爐的《Vogue》雜誌3月份封面眾星雲集，找來了世界各地的名模一起在沙灘上擺出性感姿勢，寓意著所有類型的女性都可以自信美麗，試圖一除過去時尚圈都喜愛用過瘦模特兒的詬病。然而這樣的美意卻似乎因為修圖過度而大打折扣，在不同體型、膚色的名模中，美國大尺碼名模艾許莉(Ashley Graham)腰上的手看起來異常的長，被許多讀者質疑是為了把艾許莉修瘦，而導致照片上出現這樣的異象，而《Vogue》也被指責很虛偽，找來大尺碼模特兒卻還想把她修瘦，引起了一片撻伐。

3月份的《Vogue》封面搭上了美國時事，在川普的穆斯林旅遊禁令及蓋美墨邊境的政策下，希望藉由這一期的封面來告訴讀者，時尚不分國界，更因此找來了7位來自世界各地的模特兒，分別是來自中國的劉雯、英國籍的艾德沃(Adwoa Aboah)、義大利籍的維多利亞(Vittoria Ceretti)、荷蘭籍的 Imaan Hammam和美國籍的琪琪( Gigi Hadid)、艾許莉(Ashley Graham)、坎達兒(Kendall Jenner)，想呈現給讀者美麗的女性不該被侷限在特定的種族及膚色，而是所有類型的女性能感受到自信、美麗。

艾許莉穿泳裝展現自信。(圖/Instagram@theashleygraham)

然而封面照片中，7位模特兒抱在一起，而放在艾許莉(Ashley Graham)腰上琪琪(Gigi Hadid)的手看起來特別長，被懷疑是因為想要將艾許莉修的瘦一點才會這樣，甚至還被網友調侃看起來就像是ET外星人的手指一樣詭異。另外，網友還發現狗仔在去年12月於加州海邊拍到7位模特兒正在拍攝的照片，當時艾許莉的褲子是全黑的，而非現在封面上有白色條紋的樣式，這也被質疑這是在修照片時才被加上去的。第三個疑點就是艾許莉是唯一一個把手放在大腿的模特兒，也被質疑是被設計過，好遮住艾許莉的大腿，讓她看起來瘦一點。

艾許莉時常在社群網站放出自己的性感照。(圖/Instagram@theashleygraham)

這些疑點讓雜誌被質疑是覺得艾許莉跟其他模特兒的風格迥異，所以想把艾許莉修瘦一點，但這也違背了當初找來艾許莉拍攝封面的初衷，而且顯示出時尚界還是停留在「瘦才是美」的迷思。不滿的網友們更因此到Vogue的社群帳號下留言撻伐，艾許莉稍後也在自己的社群帳號下澄清：「是我自己想把手擺在腿上的，沒有人指使她這麼做」，不過這還是無法弭平網友們對於Vogue修圖的怒火。

艾許莉的背影照。(圖/Instagram@theashleygraham)

29歲的艾許莉是美國著名的模特兒，以大尺碼的身材出名，也因為不同於以往的模特兒類型而備受矚目，受邀上遍各大時尚雜誌的封面，更是第一位登上以好身材指標著稱的《運動畫刊泳裝特籍》封面大尺碼的模特兒。她也在這次的雜誌中提到：「美國有67%的女性穿著超過14號或更大尺寸的衣服，過去時尚界或許可以忽略這67%的人，但現在感謝有社群平台可以讓這些女性發聲，她們要求品牌給她們可以穿的衣服。」

(中時電子報)