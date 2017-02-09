經發局與6大產業宣誓 支持推產業英語化
南市積極推動英語為第二官方語言，除可加速國際化腳步外，也能促進企業國際競爭力，因此鼓勵民間產業配合一同參與，9日上午，市府副秘書長兼二官辦主任劉世忠與產業聯盟、商業會及企業代表，共同宣誓支持推動產業英語化政策。
為鼓勵民間產業一同參與推動產業英語化，經發局9日也特別邀請德英生技總經理郭國華及經昌汽車電子工業副總經理羅忠孝，對於產業英語化推動經驗進行分享，郭國華強調英語對企業相當重要，因此非常支持市府推動產業英語化政策，將全力支持。
副秘書長劉世忠表示，產業英語化推動主要目標，除加強企業英語能力訓練外，也可以提升企業對外接單能力及產業競爭力，因此建構南市英語化環境，能方便外商熟悉投資環境及取得相關資訊，提高外商投資意願。
此外，透過店家雙語化及友善英語夜市形塑台南在地店家國際化及友善形象，也可以吸引外籍旅客觀光，並促進消費。
經發局強調，南市產業英語化推動成果，除建置英文網頁、文宣及工商申請表格英語化，也建置工業區雙語化環境，並輔導21家觀光工廠設置雙語標誌等多個成效，未來仍期望透過企業支持與加入，營造更好的英語環境，吸引更多投資人與國外遊客至台南投資與觀光。
(中時)
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