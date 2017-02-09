竹南警分局擬推2派出所合併
面對全國警力不足問題，苗栗縣竹南警分局為有效運用警力，規畫將竹南鎮中港派出所及海口派出所合併，警力移至海口所辦公，分局9日邀集地方民代和里長舉辦說明會，大多表示支持合併，竹南警分局長莊武能表示，地方民眾多數贊成派出所合併案，一個月內將報請縣警局、警政署及縣政府核備。
全國警力不足，短缺近1萬人，為能有效提升警察工作效率，竹南警分局多年前著手推動轄區中港派出所及海口派出所合併案，但因地方居民反彈聲浪大而暫緩。
竹南警分局說明，中港派出所及海口派出所距離約900公尺，中港所廳舍使用年限將至，因部分國有地遭廟宇占用，且眷屬宿舍長期未騰空歸還，無法原地重建，海口派出所廳舍相對-較新且空間大，駐地規畫有很大運用空間。
竹南警分局長莊武能說，中港派出所警民比例1:1612，海口派出所警民比例1:2128，每天約安排5-6班巡邏，且深夜巡邏班次不足，合併後可增加凌晨0點到6點巡邏班次，提高見警率，警力運用會更有效率。
出席的中美里長翁盛宗表示贊成合併，但合併後派出所名稱要重新考慮，且中港所歷史緣由深遠，合併後是否另尋找合適地點，海口所目前廳舍是否足夠合併後使用，都應該先考慮。
縣議員黃聲全坦承警力確實不足，他也支持合併，若地方無反對意見，會盡快在議會提案，協助申請經費興建或擴建派出所廳舍。
縣議員謝芳紋、鎮代會主席方進興都無意見，分局長莊武能承諾，中港、海口派出所合併後，有信心能提高刑案破獲率，更重要的是能增加見警率，強化治安維護。
(中時)
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