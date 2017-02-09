愛美除黑頭　妙齡女用粉刺機反瘀青

不少女性用粉刺機除粉刺，反而造成瘀青。（葉臻攝）

桃園市一名20歲陳姓女大學生，因為看到臉書網路推播的購物廣告「粉刺機」，主張利用空抽壓原理，吸出鼻頭或臉頰上的粉刺，陳女見示範影片成效佳，日前購買後使用，沒想到吸完隔天臉上卻一堆瘀青，變成小花貓的她立刻急向皮膚科醫師求救，

衛生福利部桃園醫院皮膚科主任陳亭睿表示，這類利用真空吸出粉刺的「粉刺機」，通常都有3段吸力，陳女可能是吸太大力或是同一處吸過久，才會造成瘀青，雖對皮膚不會有什麼大傷害，但美觀問題還是得等2、3天才會消除。

陳亭睿指出，粉刺分成黑頭和白頭，白頭因為沒有開口，不好處理，但黑頭有開口，所以可以優先處理，陳亭睿強調，一般民眾最常遇到的問題就是消毒不完全，就用指甲、手指或粉刺棒來清理，反而讓皮膚狀況更嚴重。

他建議，民眾可以找合格的美容師處理，嚴重者可到醫美評估進行果酸換膚，或到皮膚科就診服用含有A酸的藥物，「粉刺機」的成效並不大，使用前也得先用熱毛巾濕敷或蒸氣蒸臉來打開毛孔，再使用機器才比較有效，呼籲民眾別用得過火，以免造成皮膚傷害。

(中時)