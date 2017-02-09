中強光電認養 恆春西門12日點燈

中強光電文化藝術基金會認養屏東恆春古城點亮計畫，請到曾參與美國自由女神像照明設計案的華人照明先驅周鍊操刀，首座被點亮的西門，將於12日晚上點燈。

由於恆春古城是古蹟，有許多法令的限制，中強光電文化藝術基金會與屏東縣政府歷經3年的合作，4座恆春城門中，首先點亮的是西門，由周鍊技術指導，周鍊將過亮的路燈，改以無眩光的高空投射燈，並在城門底部加裝反照投射燈，強化空間感與時尚感，彰顯百年來城門與在地人生活、情感的聯結。

去年底完成西門試燈，正式點燈將於12日晚上6時，屏東縣政府與中強光電基金會等單位當天也將舉辦「古城生活節」，安排系列的市集、音樂表演和環城導覽活動，邀民眾一起見證點亮的感動時刻並觀賞愈夜愈美麗的古城 。

屏東縣長潘孟安表示，縣府已將恆春古城環城點亮列為重要縣政工作，繼這次的西門點亮後，後續也會逐步將其他城門點亮，讓恆春古城成為台灣指標性的夜間景點。

中光電基金會董事長姚政仲表示，台灣有一種競爭力，在鄉鎮的角落，安靜不張揚，那就是最在地、具有生命力的真情故事，但台灣人常不自知，因此基金會不只點亮硬體，更積極透過導覽培訓與學校課程，推動感光教育，讓大家感受到在地自己的光。1060209

(中央社)