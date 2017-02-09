果貿鐵柱軍熱情喊當選 洪秀柱：很溫暖
中國國民黨主席洪秀柱今天到高雄果貿社區向支持者拜年，現場近200民眾以「鐵柱軍」自居，熱情迎接洪秀柱，有人鳴炮、擁抱，高喊「當選」，洪秀柱說「很溫暖」。
國民黨主席選舉競爭激烈，洪秀柱在副秘書長林國正的陪同下到果貿社區，國民黨市議員陳玫娟、市黨部副主委林壽山現身加油，黃國雄黨部主委史忠義一路陪同，民眾熱情沸騰。
「黃國雄支黨部新春團拜」活動現場還拉起「我是鐵柱軍」的布條，支持者熱情並高喊「當選」、「打倒民進黨」，洪秀柱直說「很溫暖」。
她說，過去當黨主席「有錢」、「有權」、走路有風，但是國民黨一路受到民進黨的政治清算、追殺等。她不諱言國民黨過去擁有龐大的家業還喪失政權，要檢討敗選原因，是失去了中心思想、核心價值，還是沒有傾聽民意？
洪秀柱說，外界給她戴了「紅帽」，她不在意，因為她都在講「真話」、不騙百姓；當主席要破除醬缸文化、政策論述、人才培育、組織再造等。
她表示，黨主席選舉要建立公平、公開及公正的制度，展開君子之爭。1060209
(中央社)
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