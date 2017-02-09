寒流元宵賞燈 不必穿成毛球
入冬以來首波寒流報到，由於適逢元宵賞燈時節，嘉義市衛生局提醒民眾，寒流賞燈，不必穿成毛球，只要重點部位保暖，全身也就會跟著暖。
衛生局表示，寒流期間保暖，首重手足四肢，尤其手腳容易冰冷的人，外出時可穿戴手套、厚襪保暖；其次是上背部保暖，可穿著保暖衣禦寒。
衛生局指出，民眾在掌握這兩大保暖重點部位後，可以再依照自己的需求，適當添加衣物。
例如：有過敏氣喘毛病的人，可以再戴上口罩、圍上圍巾保護氣管；有心血管疾病或中風過的人，應戴上帽子，以免接觸冷空氣時，造成腦部血管瞬間收縮不適。
對於溫度驟降的天氣，衛生局也呼籲有心血管疾病、過敏、氣喘、呼吸系統疾病的人，以及有腰痠背痛、膝關節退化的族群要特別注意保暖。
此外，天氣寒冷時，民眾在室內應注意室內通風，檢查瓦斯是否有滲漏，以預防一氧化碳中毒。
民眾使用暖暖包、熱敷墊等保暖用品，應注意溫度，避免直接接觸皮膚，以免造成燒燙傷。1060209
(中央社)
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