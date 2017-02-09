漢和：中共空軍試飛最新型蘇愷35
最新一期漢和防務評論月刊報導，中共空軍剛得到的4架俄羅斯製蘇愷35戰機為試飛型。
報導表示，俄方於2016年12月起交付4架蘇愷35供中共空軍試飛。
另外，今年開始交付的10架蘇愷35會在中共空軍試飛的基礎上做出一定程度改良。
另據報導，中國大陸方面向俄羅斯洽購蘇愷35的過程中曾出現分歧，陸方要求按照中共空軍要求對戰機進行改良，例如加裝大陸的IFF（敵我識別系統）、數據鏈、通訊、武器等。
但俄方認為這樣做需要更多的實驗費用，同時交貨時間、協議簽訂時間將會無限期拖延。
其後，陸方在中共中央軍事委員會副主席許其亮親自協調下做出讓步，率先購買基本型，然後在中共空軍試飛的基礎上再研究需要進行哪些改良。
因此，4架蘇愷35率先在大陸試飛，隨後評估進行那些必要的改良。
報導引述俄國航空工業界權威消息表示，只要大陸方面支付改良費用，大陸武器便可加裝到蘇愷35上，這是下階段的工作。
報導另引述俄國權威消息指出，希望大陸方面進口第二批蘇愷35。
漢和創辦人平可夫說，大陸方面希望蘇愷35可以使用自行研製的新一代PL10（霹靂10）短程空對空飛彈和PL15（霹靂15）遠程空對空飛彈。1060209
(中央社)
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