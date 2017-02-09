馬丁史柯西斯拍沈默 坦言拍過最艱辛

全片在台灣拍攝的電影「沈默」，耗資新台幣近13億元，導演馬丁史柯西斯在幕後花絮中提到，「台灣的一些風景本身就說著許多故事，我只是將演員放進那個風景裡。」

馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）籌備30年的電影「沈默」，卡司包括演員連恩尼遜（Liam Neeson）、安德魯加菲爾（Andrew Garfield）、亞當崔佛（Adam Driver），今天公布最新幕後花絮場景篇（https://youtu.be/VhhL3l2OHgI）。

馬丁史柯西斯在花絮中提到，「沈默」是他拍攝過最艱辛的電影，聊到台灣美景給他的經驗，「台灣的一些風景本身就說著許多故事，我只是將演員放進那個風景裡，某些角度不用刻意取景，只需要專心去呈現山腰上的景致」。

馬丁史柯西斯也說，台灣的風景「不論是神秘出現又散去的山霧、草的顏色、岩石的形狀或是大海、岩洞、大自然中的一切、泥濘不堪的地面，都讓我願意頂著颱風與烈日拍攝，更別說還有地震了，過程真的很艱辛。」

「沈默」的故事背景在日本，但全片卻在台灣拍攝，馬丁史柯西斯說，拍攝前到世界各地勘景，除了日本，還去紐西蘭、溫哥華、北加州，最後終於找到台灣，與故事中的景色非常相似，「台灣有很多優點，海岸線完全保持原貌，土地和景色非常壯麗」。

「沈默」將於17日在台上映。 1060209

(中央社)