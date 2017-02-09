桃連高中職免試模擬志願 13日公布

桃連區高中職五專免試入學志願選填試探模擬分發，結果將於2月13日上午公布於免試入學網站，總錄取率為87.59%，前3志願序獲錄取者則達1萬9311人，占89.49%。

桃連區（桃園、連江）高中職五專免試入學志願選填試探模擬，共計2萬4638名學生報名參加，共2萬1580人獲錄取，總錄取率為87.59%，其中第1志願序獲錄取者計有9503人，占44.04%，前3志願序獲錄取者則達1萬9311人，占89.49%，

桃園市政府教育局表示，針對優先免試入學部分，本次提供全市各國中總名額為2667名，共錄取2663名，另外，有關五專部分免試名額納入桃連區共同選填部分，本次招生名額雖僅552名，共錄取511人，錄取率達92.57%，顯示屬意就讀五專的學生與家長還是能善用這種方式入學。

教育表示，這次試模擬分發結果僅供學生家長參考，未來實際運作狀況為在6月免試入學正式登場前，3月開始辦理專業群科及體育班、美術班、音樂班等特色招生甄選入學，與有附設國中部的高中直升入學及實用技能學程輔導分發先行辦理，屆時在免試入學正式選填前就將有6904名入學名額。

教育局特別提醒，模擬分發目的在於協助親師生提前熟悉免試作業各項流程，也讓學生與家長瞭解個別序位區間資料的使用，但由於模擬測驗範圍僅含括國中前四冊，而且未考數學非選題及英文聽力測驗，超額比序積分亦僅計算至105年12月中旬，目前距離實際分發尚有4個月時間，積分仍會有變動，學生將來實際選填的志願也可能再調整，建議學生及家長依學生的興趣、性向、專長及就近入學的原則，做適性的選擇，避免過度依賴模擬分發結果的情形。1050209

(中央社)