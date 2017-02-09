李登輝3日住院 醫師證實今天出院

我要評比

媒體報導，高齡94歲的前總統李登輝，年後因腎臟發炎住進台北榮民總醫院。李登輝主治醫師陳雲亮今天表示，李登輝因重感冒一直沒好，3日晚間住院，今天出院，健康無虞。

李登輝前年凌晨因中風，右手麻痺不適，緊急被送至台北榮總，住院觀察多日；去年9月出席募款餐會時，又因操勞過度引起低血壓、頭暈等，住院觀察一晚即出院。1060209

(中央社)