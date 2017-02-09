中市與日本大分縣中津市 自行車道結盟
台中市政府與日本大分縣中津市今天簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，盼透過台日自行車道結盟，期待未來擴大雙方遊客互訪，提升台中觀光資源。
台中市「東豐綠色走廊、后豐鐵馬道」是台灣10大自行車經典路線之一，日本大分縣中津市的「紅葉耶馬溪自行車道」則被譽為「日本最美的單車道」，兩條自行車道都是舊鐵路改建而成，沿線留下橋樑、隧道、舊車站等設施，相似度極高。
這項交流協定是由台中市觀光旅遊局長陳盛山與大分縣中津市長奧塚正典共同簽署，台中市副市長林陵三、大分縣企劃振興部觀光地域局長岡本天津男、大分縣中津市議會議長草野修等人也到場見證。
林陵三表示，台中東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道與大分縣中津市的耶馬溪自行車道，都是舊鐵路改建而成，相似度極高。期待未來擴大雙方遊客互訪，提升台中觀光資源。
奧塚正典認為，中津市與台中市有多個共通點，包括都有美麗的自行車道、將舊鐵路轉型為觀光遺產、利用沿溪作為自行車道，台中與日本大分去年已開通直航，互訪觀光更加便利，中津市也歡迎台灣民眾能夠一遊「耶馬溪自行車道」，體驗在日本大分縣的騎乘樂趣。
陳盛山則表示，兩年來台中與日本多個縣市締結盟約，其中與大分縣達成最多成就，包括姊妹市締結、包機定期直航等，此次自行車道結盟，將是台灣旅遊業轉型契機，盼未來中台灣觀光聯盟進一步擴大至九州各縣市的交流，帶來更多日本觀光客來台中市旅遊。1060209
(中央社)
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