總統提名試委 法律學者陳慈陽出線

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前考試委員浦忠成已請辭，總統府發言人黃重諺今天說，總統蔡英文已提名國立台北大學法律學系教授陳慈陽，總統府並於今天送交咨文至立法院秘書處，咨請立法院行使同意權。

黃重諺指出，國會新會期即將開議，為配合年金改革的步伐，多項重要年金改革方案將交由考試院研擬，總統期望立法院支持考試院副院長被提名人李逸洋及這次考試委員提名，將人事同意案列為開議後優先的處理項目，並且能順利通過。

他說，這次考試委員提名，主要為考試院第12屆考試委員浦忠成今年2月1日准辭考試委員職務，所遺缺額，總統依據憲法增修條文第6條第2項規定，提名陳慈陽為考試院第12屆考試委員。

浦忠成因為前往東華大學擔任原住民民族學院院長，請辭考試委員。

黃重諺指出，陳慈陽符合考試院組織法第4條第3款「曾任大學教授10年以上，聲譽卓著，有專門著作者」資格款項相關規定。現年51歲，學歷是國立中興大學法律學系學士，德國魯爾大學法學博士，現任國立台北大學法律學系教授。

陳慈陽在大學主要從事憲法、行政法、環境法等教學及研究工作；參與政府機關法規與訴願審議等相關業務、提供人權諮詢意見，關注憲法人權理論與保障實務。

陳慈陽主要經歷包括國立台北大學法律學院公法研究中心主任、行政院、司法院、監察院訴願審議委員會委員，及擔任考試院法規委員會委暨國家各級考試典試暨命題委員，並自99年起擔任考試院法規委員會委員至今，長期協助考試院擬訂及研修各項法案，熟悉考試院職掌及相關業務。1060209

(中央社)