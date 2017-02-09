彰化伸港鄉化學工廠氣爆 2人受傷急救

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伸港鄉工東二路化學品儲存公司今天下午5點21分疑似洗空儲槽不慎，發生氣爆，鐵皮工廠的屋頂和鐵牆轟地一聲被炸散了開來。（吳敏菁翻攝）

彰化縣伸港鄉工東二路化學品儲存公司今天下午5點21分疑似洗空儲槽不慎，發生氣爆，鐵皮工廠的屋頂和鐵牆轟地一聲被炸散了開來，兩位民眾受傷，送醫搶救。

彰化縣消防局緊急出動各式消防車7輛、救護車3輛、消防人員14人前往搶救，受傷民眾被送到彰化基督教醫院急救中，真正的肇禍原因和作用力與災損，都還在進一步調查釐清中。

(中時)