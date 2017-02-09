應召女被嫌太老打槍 一踏上馬伕車遭逮

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雙方透過Line邀約性交易。（葉書宏翻攝）

33歲陸姓男子8日晚間透過通訊軟體，與「亞米正妹外送茶」賣淫集團接洽，邀約21歲林姓女子在新北市永和區某汽車旅館性交易，豈料，陸男一看到本人相當失望要求換人，林女離開後踏上22歲葉姓馬伕的車即遭警方攔查，訊後依妨害風化罪嫌將葉姓馬伕移送法辦。

警方調查，林女以「璇璇」花名闖蕩，每次性交易6000元，馬伕可抽2500元，林女昨穿著熱褲前往永和與陸男性交易，卻遭對方嫌棄太老與照片不符，要求換人，林女才離開汽車旅館踏上馬伕的自小客車即遭警方逮捕。

葉嫌供稱，因缺錢花用才會加入賣淫集團擔任馬伕，第2次載小姐外出交易就被抓。警訊後依依妨害風化罪嫌送辦。

(中時)