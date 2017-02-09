機車鑰匙孔灌三秒膠 灌膠怪客落網

梁男被警方查獲時，手上還有三秒膠殘膠。（許家寧翻攝）

梁男坦承心裡鬱卒，酒後犯案，但不清楚灌了幾輛機車。（許家寧翻攝）

惡劣！花蓮市區近10輛摩托車，龍頭鑰匙孔近日遭不名人士灌入三秒膠，受害騎士牽車時發現車輛無法發動，痛心荷包失血，大罵惡作劇「沒天良！」警方昨日查獲41歲的梁男，發現他手上還有三秒膠殘膠及發票，當場讓他百口莫辨，坦承「心理鬱卒」因此藉機發洩犯案。

花蓮警分局，2月6日晚間開始，陸續有民眾向警方報案，機車被人以三秒膠灌入鑰匙孔，導致整組鎖心黏死損壞，甚至鑰匙都插不進去，警方發現「三秒膠怪客」犯案範圍遍及花蓮市博愛街、上海街、中正路及國聯四路、國盛一街等多條路段，造成多輛機車受害。

由於6日及7日兩天就有5名被害人向警方報案，還有多名被害車主直接在臉書PO文指責灌膠行為惡劣，警方研判可能還有更多機車受害，花蓮警分局長呂芳典懷疑很可能同一人進行惡作劇，立即指示組成專案小組進行追查，避免更多騎士受害。

警方首先調閱路口監視畫面調查嫌犯特徵，擴大調閱路口監視器比對、過濾。鎖定1名徒步犯案男子，確認為同1人所為，昨天在花蓮市區展開清查，在一家不起眼的旅社內發現41歲的梁姓犯嫌，發現梁男手上還留有殘膠，加上身上還有購買三秒膠的發票。

梁嫌偵訊時坦承犯案，供稱因為最近工作不順利，心理鬱卒，加上父親生病導致他心情低落，2月6日當天喝了酒才會連續犯案發洩情緒，但灌膠毀損幾部機車，梁男則辯稱喝醉了，完全沒印象，全案警方仍在進一步清查偵辦，偵訊後將依毀損罪嫌函送法辦。

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(中時)