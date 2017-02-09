9旬婦獨自北上捐繳黨費 洪秀柱頒華夏獎章致謝

國民黨主席洪秀柱（前排右）9日南下高雄拜訪去年獨自搭高鐵北上黨中央捐助16萬特別黨費的94歲老奶奶趙王秀琴（前排左），王奶奶拉著洪秀柱表示民進黨追殺國民黨產很不要臉，洪側身傾聽。（王錦河攝）

國民黨主席洪秀柱（前排右）頒贈華夏三等獎章和獎狀給94歲老奶奶趙王秀琴（前排左）表達感謝，令她笑開懷。（王錦河攝）

國民黨主席洪秀柱（前排右）與94歲老奶奶趙王秀琴（前排左）兩人相見歡有說有笑。（王錦河攝）

高齡94歲的趙王秀琴老奶奶（前排左）端出紅龍果湯圓招待國民黨主席洪秀柱（前排右）並仔細介紹。（王錦河攝）

國民黨主席洪秀柱（前排右）頒贈華夏三等獎章和獎狀感謝94歲老奶奶趙王秀琴（前排左）捐助黨費，令她笑開懷。（王錦河攝）

國民黨主席洪秀柱9日南下高雄拜訪去年獨自搭高鐵北上黨中央捐助16萬特別黨費的94歲老奶奶趙王秀琴，並頒贈華夏三等獎章和獎狀表達感謝，令王奶奶笑開懷。

王奶奶端出紅龍果湯圓招待洪秀柱，兩人相見歡笑開懷，奶奶拉著洪表示民進黨追殺國民黨產實在很不要臉，奶奶先生當年就是運送黃金來台的海軍，她親眼目睹當時國民黨將黃金一箱箱從大陸運來，奶奶說「我們辛苦運來的，他們憑什麼拿走？」

王奶奶去年10月獨自搭高鐵北上前往國民黨中央黨部，捐繳特別黨費16萬元，隔幾天又在高雄鼓山區黨部認繳3萬元特別黨費。對於老奶奶的義舉，洪秀柱受訪表示奶奶省吃儉用，願在國民黨危急存亡之際捐繳特別黨費令她很感動，「有這麼多愛護黨的同志我們應努力。」

會前媒體針對公教軍警聯合會曾呼籲以協調取代競選，對此洪秀柱表示尊重大家用心良苦，但以協調取代競選似已不太可能，希望黨內同志競爭勿鬥爭。

(中時)