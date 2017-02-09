結婚4年 張菲嫩媳嗨宣布「終於自己煮飯」

翁馨儀自曝結婚4年來，終於首度自己煮了一頓飯。（圖／中時資料照）

張少懷和翁馨儀婚後育有1對兒女。（圖／中時資料照）

翁馨儀樂曬下廚成果。（圖／取材自翁馨儀臉書）

綜藝大哥張菲兒子張少懷2013年和小13歲嫩妻翁馨儀結婚，婚後育有一對兒女，家庭生活幸福美滿，女方也不時會在臉書分享育兒生活，今（9日）她突然激動說「我要哭了」，原來是結婚4年來，她終於自己煮了一頓飯。

23歲的翁馨儀今在臉書發文自爆，「結婚四年，終於自己煮了ㄧ頓飯」，並開心曬出成果照，只見桌上擺了九層塔炒蛤蠣、牛肉燴飯、味增鯛魚3道菜，每道佳餚看來賣相極佳，難怪老公也捧場全吃光，令她害羞又自豪地讚賞「是好吃的」。

另外，翁馨儀也透露以前就常想跟朋友去外面學煮菜，「真的自己煮了才發現⋯煮菜跟化妝一樣」，語帶得意表示只要常做自然就會了。而菜色一公開，翁馨儀的手藝也被大讚，網友紛紛留言「想吃」、「看起來就很好吃」，廣獲好評。

(中時電子報)