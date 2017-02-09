公務員月退俸 半年領改月領
考試院1月26日發布「公務人員退休法施行細則」修正案，將公務員月退俸改為每月1日發放，將待配套的「公務人員退休法」修正草案通過，再訂定實施日期，正式上路。
月退俸原為避免領取人舟車勞頓及人事作業方便，採取每年1月16日、7月16日，每半年發放方式，但現已改為指定帳戶轉帳，還是6個月發放一次，民進黨籍立委鄭運鵬去年9月在立法院質詢行政院長林全時，認為有逾越法律規定之處。
行政院對退休軍公教人員每半年發放一次月退俸，可能衍生領取人死亡，已領取的退休金卻免予收回，或溢領的問題，並影響財政調度，研究修改為按月支領，指示行政院人事總處協調銓敘部完成施行細則的修正。
銓敘部已於去年10月公告修正「公務人員退休法施行細則」第31條、第40條條文，將現行每年1月16日、7月16日發放的月退休俸，改為每月1日發放。
經過法定公告等相關行政程序作業，銓敘部將修正草案送考試院會討論通過，考試院已於今年1月26日發布「公務人員退休法施行細則」第31條、第40條條文修正案。
不過，因部分退休公務員月退休俸的領取，是直接到銀行領現金或支票，沒有透過帳戶，因此，考試院配套修正公務人員退休法，明定退休軍公教應開設帳戶，方便直接匯入；草案已送立法院審議。
考試院表示，待完成修法，才會訂定每月1日發給退休金的實施日期。1060209
(中央社)
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