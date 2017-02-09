毒蟲違停遭盤查 眼尖警查獲贓車、毒品

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土城分局頂埔派出所員警8日巡邏行經中央路4段，發現一輛自小客車違規臨停在車道上，並發現是輛失竊車輛上前盤查，在車內茶獲毒品2包、子彈5顆等物，將游姓犯嫌帶回依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、竊盜等案移請偵辦。

頂埔派出所副所長張政良、警員曾昭展，攔查該輛小客車時，游姓駕駛一度聲稱車輛突然熄火無法發動，警方正要協助游男時，發現該車根本是輛贓車。

游嫌面對警方詢問支吾其詞，眼尖警方更在車內搜出發現不明粉末，竟是海洛因與安非他命等毒品，訊後將游嫌送辦。

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(中時)