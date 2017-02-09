酒駕嚴重 花蓮起訴酒駕蟬聯7年榜首

花蓮酒駕情形嚴重，上月發生才醉爸撞車，母親護女死亡悲劇。（許家寧翻攝）

花蓮看守所酒駕犯人數眾多，所方還因此直接對受刑人開辦道安講習。（許家寧攝）

花蓮酒駕居高不下，平均每天就有8人被移送法辦，1月時還發生醉爸撞車，媽媽為護女1死1傷慘劇，但酒駕起訴人數仍逐攀高，高居地檢署總起訴案件31.2％。並蟬連7年起訴榜首，導致看守所內人滿為患，2年前還因此「全國首創」酒駕犯在所內進行道安講習。

花蓮酒駕率逐年攀升，去年花蓮縣警方舉發酒駕計3159件，其中酒測超標移送地檢署2966件，有1634人遭檢察官起訴，起訴人數創下新高，在全國舉發酒駕10萬4756人中，花蓮縣平均酒駕率0.98％，也較全國酒駕率0.45％高出1倍。

7年前公共危險罪成為花蓮刑事案件第一名後，花蓮地檢署統計去年刑案前3名，以違反公共危險罪嫌起訴佔居鰲頭，佔居全部案件31.21％，較前兩年酒駕起訴1516、1540人，不但有增加趨勢，還持續蟬連各項刑案起訴案件榜首，其次則為毒品及竊盜。

花蓮看守所長彭永富指出，目前約150多名收容人中，酒駕犯高達35％，造成看守所擁擠，由於收容人數過多，因此結合監理站、花蓮更保協會為受刑人進行道安講習，不但讓到課率「100％」，盼藉此改善到課率及減少酒駕情形。

警方統計，去年酒駕肇事造成死亡計10件11人，較前年4件6人倍增，警察局長廖美玲表示，警方雖持續加強宣導及取締酒駕行為，仍有不少民眾因飲酒習慣及僥倖心理，讓酒駕總數仍持續增加，警方積極防制駕駛人酒後駕車，遏止酒駕造成無辜民眾及家庭破碎。

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(中時)