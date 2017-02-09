酒駕嚴重 花蓮起訴酒駕蟬聯7年榜首
花蓮酒駕居高不下，平均每天就有8人被移送法辦，1月時還發生醉爸撞車，媽媽為護女1死1傷慘劇，但酒駕起訴人數仍逐攀高，高居地檢署總起訴案件31.2％。並蟬連7年起訴榜首，導致看守所內人滿為患，2年前還因此「全國首創」酒駕犯在所內進行道安講習。
花蓮酒駕率逐年攀升，去年花蓮縣警方舉發酒駕計3159件，其中酒測超標移送地檢署2966件，有1634人遭檢察官起訴，起訴人數創下新高，在全國舉發酒駕10萬4756人中，花蓮縣平均酒駕率0.98％，也較全國酒駕率0.45％高出1倍。
7年前公共危險罪成為花蓮刑事案件第一名後，花蓮地檢署統計去年刑案前3名，以違反公共危險罪嫌起訴佔居鰲頭，佔居全部案件31.21％，較前兩年酒駕起訴1516、1540人，不但有增加趨勢，還持續蟬連各項刑案起訴案件榜首，其次則為毒品及竊盜。
花蓮看守所長彭永富指出，目前約150多名收容人中，酒駕犯高達35％，造成看守所擁擠，由於收容人數過多，因此結合監理站、花蓮更保協會為受刑人進行道安講習，不但讓到課率「100％」，盼藉此改善到課率及減少酒駕情形。
警方統計，去年酒駕肇事造成死亡計10件11人，較前年4件6人倍增，警察局長廖美玲表示，警方雖持續加強宣導及取締酒駕行為，仍有不少民眾因飲酒習慣及僥倖心理，讓酒駕總數仍持續增加，警方積極防制駕駛人酒後駕車，遏止酒駕造成無辜民眾及家庭破碎。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
關鍵字：花蓮酒駕
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。