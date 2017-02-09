蘆竹湳社區好采頭藝術祭 明華園助陣
苗栗縣頭份市蘆竹湳社區好采頭藝術祭將於11日元宵節舉行，除了雕刻蘿蔔燈籠比賽，今年特別邀請孫翠鳳帶領明華園戲劇總團演出精彩戲劇《賣藝王家》，讓原本燈光閃閃的蘆竹湳，添加歌仔戲演出，重現早期提燈看戲的歡樂景象。
目前正是蘿蔔盛產季節，早期農家孩子會將較老的白蘿蔔，發揮創意雕刻成蘿蔔燈籠，等到元宵節當天提著自製蘿蔔燈上街串門子。
苗栗縣聚落文化協會連續3年舉辦蘆竹湳好采頭藝術祭，重現提蘿蔔燈傳統，讓社區更有過節氣氛。
瓷林品牌創辦人林光清是蘆竹湳在地人，每年元宵節大力支持協會舉辦以「蘿蔔」為主題的元宵活動，希望透過活動讓大家看見工業區旁的社區也能有藝術文化發展的無限可能。
今年的蘆竹湳好采頭藝術祭，經林光清牽線下，邀請到明華園戲劇總團到蘆竹湳演出，由孫翠鳳領銜主演，率領第一丑角陳勝在、當家花旦鄭雅升及明華園總團藝術家族聯合演出《賣藝王家》，精彩可期。
好采頭藝術祭以「蘿蔔燈」為主軸,希望大家在一年的開始，藉由提蘿蔔燈相聚，彼此問候，每個人都是那盞可以讓人溫暖又幸福的燈。
(中時)
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