赴廣島姊妹校交流 家齊生演奏台灣民謠當地人感動
家齊高中致力培養學生具「全球移動力」，不僅與日本廣島姊妹校定期互訪交流，自前年12月起便建立兩校學生「異地學習」機制，各自甄選2至3名學生赴對方學校短期留學兩周，並入住當地接待家庭，深入探索在地生活。
家齊高中學生代表高二陳柔安、高一林旻璇及張耘瑄等3人，2月6日即自行搭機前往廣島，開展短期留學的探索體驗之旅，儘管下周一開學在即，但3人決定把握這次難得的機會，「一起當兩周日本高中生」，並擔任台南的親善大使，向廣島中小學生介紹府城的人文歷史特色。
3位家齊同學未來兩周將和神边旭高一及高二學生一同「按表操課」，除了現代與古典日文、英文、數學、化學、生物等基礎學科，音樂、美術、體育、書道、家政等實作課程樣樣來，讓3人深刻感受日本高中的扎實課程學習及多元體驗的教育精神。
該高校還特別安排家齊的交換生分別前往廣島某中學及湯田小學，介紹台南的人文歷史特色，陳柔安、林旻璇及張耘瑄3人不但以流利英日文介紹自己和家鄉，還帶了烏克麗麗演奏台灣民謠，讓當地中小學師生感動不已。
家齊與廣島神边旭高校自締結姊妹校以來密集交流，除了固定進行互訪、英文明信片交換，也透過交換學生的短期留學，深化彼此情誼；去年12月該高校兩位高二學生來訪兩周，受到家齊師生熱情接待，體驗家齊多元課程之餘，還赴鄰近口埤小學參訪，分享廣島文化；兩度來台參與交換學生計畫的仁泉優香主動擔任這次家齊學生的接待家庭，以感恩的心回饋彼時台灣寄宿家庭的溫情招待。
(中時)
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