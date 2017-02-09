太平洋燈會 周末共度浪漫情人節
迎接西洋情人節，花蓮太平洋燈會六期燈區11、12日起晚間舉辦元宵猜燈謎及情人節應景特別活動，民眾或情侶只要向對方告白「我愛你」，即可獲得限量520份小禮物，參加情人默契賽優勝愛侶還可獲得情人對戒等大獎，陪伴民眾一起共度浪漫佳節。
今年花蓮太平洋燈會六期燈區不僅有東部地區首座高達15米超大型「鳳舞奇萊」主燈，全台唯一戶外開放式的「人文水世界聲光秀」，除了12座大型工藝花燈及絢麗遊燈花廊，並在13鄉鎮街道滿佈萬盞大紅燈籠，營造出豐富年味，歡慶新年。
觀光處代理處長彭偉族表示，太平洋燈會自1月21日開幕至今，已吸引逾百萬參觀人次，為迎接元宵及情人佳節，六期燈區分別於2月11日晚間7時至8時30分舉辦元宵猜燈謎活動，現場並準備限量200份小禮物贈送參與民眾。
2月12日情人節特別活動，民眾穿著情侶裝、親子裝至活動舞台旁服務台向對方告白「我愛你」，即可獲得限量浪漫小禮物；當日晚間7時起開放「情人默契賽」現場報名，參與比賽優勝愛侶，就有機會獲得情人對戒等多項好禮。
為豐富太平洋燈會可看性，鯉魚潭燈區紅面鴨水舞秀自本週起更換全新舞碼，給民眾全新聲光享受，因配合元宵、情人節特別活動，人文水世界聲光秀展演暫停演出，主燈秀則照常演出，不受影響，歡迎民眾把握最後機會，牽手來到花蓮賞花燈，共度浪漫周末。
(中時)
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