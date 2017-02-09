抽菸爸沒注意 5歲女燒毀租屋處緩起訴

桃園市一名27歲高姓男子，與5歲的女兒在八德一處公寓4樓租屋居住，高男因為長期吸菸，家中擺放許多打火機、火柴盒等用品，去年3月間高男女兒在家中玩耍，把玩打火機時不慎引燃傢俱，造成屋內雙人床、冷氣、瓦斯爐、電視機等電器傢俱燒毀。

陳姓房東認為高男有吸菸習慣，平時就應該注意打火機與其他易燃物品的放置，不該讓家中小孩輕易取得，雖然燒毀的物品如桌椅、衣櫃等價值並不高，但屋內裝潢和陽台建築也因此被燒毀、燻黑，未來影響屋價，原本欲告高男毀損，但念在高男女兒年幼，且犯後態度佳，與高男達成和解。

桃園地檢署認為，高男租屋處屬連棟建築，有延燒到其他樓層與鄰棟建築物的可能，但高男犯後深表悔悟，且承諾不會再讓女兒接觸火源，也與房東達成和解，就公共危險罪嫌部分處以緩起訴。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時)