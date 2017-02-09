與老婆同事畸戀 檢：沒證據不起訴

桃園市37歲楊男因常到詹姓妻子任職的公司探班，進而認識30歲的簡女，兩人進而發生戀情，前年11月間還一同出遊，至平鎮某汽車旅館發生性行為，楊男因回家後行跡詭異被妻子察覺，逼問之下坦承與簡女通姦，氣的妻子對兩人提告。

詹妻則出示與簡女的LINE對話，內容為簡女向她道歉，簡女與楊男的對話內容則有去摩鐵恩愛過、一起出去過等語，對話錄音光碟中則有上床過一次、口交過一次等內容，加上楊男口述經過，認為兩人罪證確鑿。

簡女則堅稱楊男多次向他表示要與詹女離婚，當時以為兩人已離婚，當天則是遭楊男強吻之下才被迫口交，但並沒有發生性行為，檢方認為錄音光碟內容僅能確認有口交行為，無法確認有相姦，且詹妻則已對楊男撤告，楊男有虛構不利於簡女說詞的可能，因此將簡女處以不起訴處分。

(中時)