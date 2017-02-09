寒流南下 竹縣長籲農漁牧養殖業採取防寒措施
9日起強烈大陸冷氣團南下，預計氣溫將下探至攝氏8到9度低溫，新竹縣長邱鏡淳特別呼籲，請農漁民密切注意氣象資訊，為減少災害及財產損失，籲請農漁民適度採取各項防寒措施。
縣府農業處長邱世昌指出，水稻目前正值1期稻作育苗階段，綠化秧苗應以塑膠布或不織布覆蓋，以保持溫度，待15至20天溫度回升時，可將塑膠布或不織布掀開綠化，掀開時應採漸進式先由兩端掀起通風，待秧苗適應後再全數掀開。
為免低溫造成苗立枯病發生，可在塑膠布或不織布掀開後，施以殺菌劑消毒，並酌施少量氮肥以促進恢復生長。
蔬果育苗部分，育苗圃宜選擇避風處或設置防寒（風）牆，並備妥不織布或塑膠布，以因應寒流來襲時覆蓋，並隨時清除覆蓋物上積水，以防止低溫凍傷，另外可於畦溝灌注淺水以保溫。
果園則在迎風面設置防風林或防風設施，當寒流來襲時，可酌量增施鉀肥，以增加抗寒力。
養殖漁業寒流期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及避免無謂地開關水車，氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料。
(中時)
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