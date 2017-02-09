台鐵員工凱道抗議 府：調整人力差勤保障員工

今年春節請假但是被記曠職的台鐵員工，9日下午從交通部步行到凱達格蘭大道向總統蔡英文拍桌抗議，遭警方三度舉牌警告。總統府表示，關於事業單位人力差勤問題，政府正在作適當安排來保障員工權益，至於春節期間，有部分政府交通事業員工出勤問題，將交由相關部門依其權責來辦理。

被記曠職的多名台鐵員工昨天舉著標語走出台北賓館旁的陳情區，朝向總統府前進，警方高度緊張，趕忙調派人力排成人牆阻擋抗議群眾繼續往前，更三度舉牌警告，群眾一度和警方發生推擠，最後協調由總統府派人接受陳情書。

總統府發言人黃重諺表示，確保春節期間連續假期國內交通運輸順暢，並保障每個國人旅運上的便捷和平安，是政府無可迴避的責任，府方感謝這些政府交通單位同仁在春節期間辛勞付出，讓國人可以順利返鄉過節。

台鐵員工反應台鐵在調度上有嚴重問題，有的人才剛做完晚班，緊接著又調早班，根本沒得休息。黃重諺表示，關於事業單位人力差勤問題，交通部和台鐵正在做適當安排，要來保障這些人工作上的權益。

至於春節期間有部分政府交通事業員工發生出勤上的問題，他說，這部分將由相關部門依其權責來辦理，「這是可以分開討論的」，也沒有所謂「華航可以（罷工），台鐵就不行」的問題。

(工商)