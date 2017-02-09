洪秀柱南下團拜 盼黨主席選舉競爭勿鬥爭

國民黨主席洪秀柱（如圖）9日南下高雄左營果貿社區參加黃國雄黨部新春團拜，她表示日前在國外看到當年國父為革命奔走的歷史足跡令她很感動，反觀國民黨現在面臨的困境又算得了什麼。洪會前受訪曾表示目前態勢以協調取代競選似已不太可能，但盼黨內同志競爭勿鬥爭。（王錦河攝）

國民黨主席洪秀柱（前排右）9日南下高雄左營果貿社區參加黃國雄黨部新春團拜並發放新春福袋，受到眷村長輩們熱烈歡迎。（王錦河攝）

國民黨主席洪秀柱（中）9日南下高雄左營果貿社區參加黃國雄黨部新春團拜，受到眷村長輩們熱烈歡迎。（王錦河攝）

國民黨主席洪秀柱9日南下高雄左營果貿社區參加黃國雄黨部新春團拜，吸引眾多眷村長輩們到場力挺。（王錦河攝）

國民黨主席洪秀柱（前排右）9日南下高雄左營果貿社區參加黃國雄黨部新春團拜，吸引眾多眷村長輩們到場力挺。（王錦河攝）

國民黨主席洪秀柱9日南下高雄左營果貿社區參加黃國雄黨部新春團拜並發放小福袋，受到眷村長輩們熱烈歡迎。

洪秀柱致詞時表示日前在國外看到當年國父為革命奔走的歷史足跡令她很感動，反觀國民黨現在面臨的困境又算得了什麼。國民黨要趁這次黨主席選舉汰除負面風氣，她要求支持者替每位參選同志加油打氣。

針對公教軍警聯合會曾呼籲以協調取代競選，對此洪秀柱表示尊重大家用心良苦，但以協調取代競選似已不太可能，希望黨內同志競爭勿鬥爭。

(中時)