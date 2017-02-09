《時來運轉》運彩報報之 NBA強隊一、三節看實力 弱隊二、四節易爆冷

場中投注可以說是台灣運彩最受大家歡迎的玩法之一！比賽進行的當下，無論是與三五好友齊聚投注站還是悠閒在家線上投注，這種一邊欣賞賽事一邊進行投注的樂趣是玩運動彩券最引人入勝的地方。

場中投注要玩的好，對於球隊的比賽狀況與節奏必須掌握得宜，以下用本季NBA的賽事作為標的，統計截至目前比賽中第一節到第四節，有哪些球隊的表現比較特殊，值得我們做為玩場中投注時參考的依據。

本季在第一節表現最好的球隊大家應該都猜到了，就是戰績領先群雄的勇士隊，勇士先發陣容傲視聯盟第一節打得好無庸置疑，平均第一節可以贏對手4.6分之多。最不會打第一節的球隊由東、西區爐主籃網與太陽並列，第一節結束平均輸給對手2.9分。目前觀察第一節的強弱程度與戰績排名差異不大，可以說是整場比賽的縮影。

最會打第二節的是快艇與金塊，他們場均該節可贏對手2.8分，金塊目前位於西區中段班，板凳表現得宜是他們領先的主因。聯盟排名東區第六的溜馬在第二節平均輸給對手2.3分表現最差，十分令人意外。通常第二節先發主力休息時間較多，各隊表現與實際戰績排名差異較大，是投注單節不讓分玩法的好時機。

第三節與第一節一樣，各隊表現與整體球隊實力有高度相關，比較值得注意的是聯盟排名東區第九的黃蜂，黃蜂第三節手感火熱，場均可贏對手2.6分僅次於聯盟排名前二的勇士及馬刺！

勇士在第四節的場均僅贏對手0.2分排名第14，騎士更是輸給對手0.6分排第20，第四節是與實際強弱差距最大的一節，主要原因是當強隊在最後一節擁有極大領先差距的時候，會擺上全板凳陣容避免主力受傷，此時就是落後隊伍拉近比分差距的大好時機！這個時候，各位玩家就要抓緊機會看好好落後的一方受讓過盤。

(中時電子報)