李登輝身體不適住院 今出院返家

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前總統李登輝農曆過年期間因身體不適住進台北榮總醫院檢查，住院1週後已在今天早上出院回家休養。

李登輝辦公室主任王燕軍受訪表示，李登輝在農曆年期間有小感冒症狀，不好意思麻煩醫護人員所以在家休養，到大年初六也就是2日當天有輕微發燒和咳嗽現象，因此到台北榮總做身體檢查。

王燕軍說，李登輝檢查後狀況都正常，只是發炎指數有點高，醫生交代留院觀察，李登輝住院調養1週後，今天上午11時已出院，返回翠山莊住處休養。1060209

(中央社)