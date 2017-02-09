情人節求愛要達陣 飯店業幫忙出奇招

西洋情人節將至，大餐、鮮花和浪漫夜景是不可或缺的元素，今年有飯店業者推出一站式服務，想告白或是求婚就靠這一次達陣。

「人生最大的幸福，是發現自己愛的人正好也愛著自己。」是張愛玲的名言，西洋情人節將至，今年誠品集團整合旗下資源，幫男男女女規劃達陣計畫，無論是求婚或是告白，一次就成功。

不只有浪漫大餐和鮮花，誠品還安排金工對戒手作體驗，讓兩人在手作體驗中感受浪漫氛圍，獲得彼此親手製作的客製化定情對戒；也包下電影院，邀請親友度過浪漫時刻，計畫包含餐點住宿，要價新台幣13萬8000元。

台北W飯店也推出限量求婚專案，情人節當晚入座台北101景觀包廂，享用頂級魚子醬、法國生蠔12顆以及法國限定版螢光香檳王一瓶，求婚成功的情侶更有機會抽中價值近10萬的台北W飯店婚宴專案抵用券。

有小W飯店之稱的雅樂軒飯店今年初在北投開幕，開幕第一個情人節推出「做我的情人吧」住房專案，同樣主打告白策略，活動期間入住甜心樂巢房型，還可享早餐跟愛得冒泡情人氣泡飲品，每晚萬元有找。

位在中山區的歐華酒店鄰近花博園區和大同大學，婚紗店更是林立，業者也推出一泊二食住房專案，雙人入住7800元，用小資價格抓住情人的心和胃。1060209

(中央社)