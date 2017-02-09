王光祿案 原民會主委出庭創先例
台東布農族獵人王光祿非常上訴案今天開庭，原民會主任委員夷將．拔路兒（Icyang．Parod）親自出庭，創下首度原民會主委為族人司法案件出庭先例。
王光祿在民國102年拿撿來的獵槍，獵殺山羌等保育類動物，遭最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例和野生動物保育法，判處3年6月徒刑定讞，檢察總長顏大和日前為「王光祿案」提非常上訴，非常上訴案今天開庭。
夷將．拔路兒今天親自出庭並提出陳述意見交法院參考，協助最高法院進行調查。
夷將．拔路兒指出，王光祿案攸關原住民族狩獵文化及司法人權，原民會當秉持積極維護原住民族權利，基於主管全國原住民族事務立場，全力捍衛原權、保護族人。
他強調，王光祿案並非個案，實質上涉及整體原住民族狩獵權，原住民族承襲傳統狩獵文化，對於法院重新審視並深入調查，除了表達肯定與支持外，也期待司法機關應維護多元文化，保障原住民族權利。
夷將．拔路兒表示，原住民族狩獵權可說是憲法規定保障原住民族文化發展權延伸，也是原住民族基本法立法精髓及核心內涵重要體現，更是國際公約尊重基本人權之具體實踐，原住民族的狩獵文化不僅與自然環境維持生態平衡，也是一種分享的文化，應當促其進步發展並給予充分尊重。1060209
(中央社)
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