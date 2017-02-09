德貿易順差創紀錄 恐加劇美德緊張關係

德國今天公布的官方數據顯示，2016年貿易順差創新高。數天前，美國總統川普的首席貿易顧問指控，德國利用「被嚴重低估」的歐元取得貿易優勢。

路透社報導，德國貿易順差可能會使美國和德國之間的緊張關係惡化。擔任20國集團（G20）輪值主席的德國，為此次峰會選定的口號是「塑造一個相互連結的世界」，今年也設法要捍衛全球自由貿易。

德國聯邦統計局表示，2016年貿易順差增至2529億歐元，超越2015年前一個創紀錄水準2443億歐元。

德國經濟研究所（DIW）所長伏拉茲謝（Marcel Fratzscher）說：「順差創紀錄將繼續讓與美國以及歐盟內衝突火上加油。」（譯者：中央社陳昱婷）1060209

(中央社)