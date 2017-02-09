堆高機翻車 男子遭重壓不治
彰化縣埤頭鄉昨天傳出堆高機壓死人意外，1輛堆高機要卸貨時困在沙地，工人要將堆高機拉出時卻造成翻車，壓死洪姓男子。
彰化縣消防局昨天上午接獲民眾報案指稱，彰化縣埤頭鄉水江路傳出堆高機壓死人的意外，警消到場後，發現1名男子被壓在堆高機下方，趕緊利用千斤頂將堆高機撐起來，製造空隙，再將男子拖出來送醫。
彰化縣消防局指出，救出的男子是52歲的堆土機洪姓駕駛，洪男被拖出時已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。
消防局表示，經詢問在場的工人後得知意外起因於洪姓男子在操作堆高機要幫1輛大貨車卸貨時，堆高機卻卡在沙石地中，洪姓男子於是離開堆高機要跟大貨車駕駛一起想辦法要把堆高機拖出來。
大貨車駕駛用繩子把大貨車和堆高機綁起來，然後利用大貨車的動力搖晃堆高機，希望把堆高機拉出來，而洪姓男子站在堆高機旁要幫忙推，不過堆高機在搖晃的時候卻因為搖晃的幅度太大翻車，此時雖然有工人大喊不要搖但為時已晚，翻車的堆高機已經把洪姓男子壓在地上。
洪姓男子的妹妹接到警方通知趕到現場，對檢警研判哥哥是意外死亡沒有意見，不過警消仍在釐清意外發生經過，以釐清意外發生的責任。1060209
(中央社)
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