沙巴再發生沉船事故 13人失蹤2獲救

繼大年初一陸客沉船案後，馬來西亞沙巴州今日再度傳出沉船悲劇，一艘載著15人的快艇從沙巴前往印尼時遭受大浪衝擊而翻覆，目前僅2人獲救，13人仍失蹤。

由於這起沈船意外發生在午夜，預料包括快艇駕駛員和一名嬰兒在內的13人恐已遭遇不測，乘客名單包括大馬與印尼人。

根據沙巴州鬥湖警區消息指出，一艘從沙巴州巴都巴絨（Batu Payung）前往印尼雙溪雅目（Sungai Nyamuk）的快艇從昨日傍晚6時開船，但在午夜時分遭遇大風浪侵襲而翻覆，快艇沉入海底。

有消息指出，其中兩名獲救者因為身穿救生衣，並游泳多個小時，成功游回巴都巴絨海岸，被當地居民救起並送往醫院救治。目前，沙巴州各個單位的搜救行動已啟動。

沙巴這幾年來意外事故頻傳，除了有海盜綁架與地震外，上個月28日1艘載有28名中國遊客和3名船員的遊船，從首府哥打京那巴魯前往附近景點環灘島途中失去聯絡，目前大馬海事執法局已擴大搜救範圍，中國與汶萊也將派出人員參與搜救，目前仍有5人失蹤。1060209

(中央社)