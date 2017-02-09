大陸預警機上艦？ 專家稱需大改裝

在武漢拍攝到的大陸預警機模型，預告解放軍未來航空母艦將加裝彈射器。(網路照片)

日前詹氏防衛網(Jane’s Defense )報道，有一張中國大陸的網路照片顯示，一架全尺寸的的固定翼預警機模型與殲15擺在一起，推測共軍可能正在研發航空母艦的預警機。大陸的軍事專家接受官方媒體的訪問時認為，雖然共軍確實很希望趕快擁有艦用預警機，但是仍需大幅度的改裝，還需要一段時間才能完成。

引起討論的照片是在湖北省武漢市所拍攝到，預警機的外型很類似美國的的E-2「鷹眼」(Hawkeye)，應該只是軍事模型，並沒有實際功能，大陸軍方在過去就有打造等比例軍事模型的習慣，主要目的是提振士氣，宣示將來的研發目標。

大陸的空警500，被認為是未來艦用預警機的原型。(圖/新華網)

大陸首艘航空母艦遼寧號採用滑躍起飛式甲板，無法配備固定翼預警機。現在的做法是引進俄羅斯的Ka-31預警直升機，但是預警直升機的性能實在不足，無論滯空時間、搜索範圍都無法與於固定翼預警機相比。所以中國大陸一直希望的遠洋海軍，就必須要使航空母艦上具備類似「鷹眼」的預警機不可。

現在中國大陸的空軍已經有數種空中預警機，包括大型的空警2000，中型的空警500空警200，其中空警500、200也撥給海軍使用，負責空中與水上目標的動態偵察，因此在雷達與電子系統方面，大陸是具有現成的經驗的，現在的技術困難點是在飛機本身，以及彈射器何時上艦等問題。

專家杜文龍表示，大型飛機在陸地上起降，與在航艦上起降完全是兩碼事，雖然陸地起飛的預警機可為艦載預警機提供一定程度的參考，但是尺寸和重量都嚴重超標。另外在機體結構強度、起落架抗衝擊能力等方面，也都需要重新進行設計和改裝。除此之外，雷達與電子系統能否適應海洋環境，以及能否忍受起降的巨大震動也是重要挑戰。

更直接的問題是彈射器的研發進度，大陸軍方聲稱，他們將跳過蒸氣彈射器的部分，直接研發電磁彈射器，而且已頗有進度，甚至有些說法認為，大陸的電磁彈射器會直接應用到首艘自產航艦「山東號」上。假如真是如此，大陸的飛機發展單位應該會先推出適合登上航艦，可折翼的運輸機，不過目前並沒有類似的消息。

(中時電子報)