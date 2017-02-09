產學合作 客服中心進駐樹德科大
產學合作，客服中心進駐校園！樹德科技大學為讓畢業即就業無縫接軌，與國內道路救援龍頭全鋒事業合作，學校提供場地，全鋒負責建置硬體系統，成立第一個校園客服中心，今(9)天開張，宣布將錄用20名樹科大學生轉正職，月薪36K起跳。
全鋒在國內道路救援中，市占率超過9成，每天客服電話量超過10幾萬通，目前只在北部、中部設客服據點，這次與樹德科大攜手產學合作，在樹科大文創基地開辦南部客服中心，設有30席客服人員。
協理楊秋娟指出，全鋒客戶包括銀行、保險產險公司、台塑石化石油，服務內容有道路救援、機場接送、汽機車保險諮詢，涵蓋範圍廣，所以希望客服人員在回答時，必須做到兼具精準度、正確度，以及快速解決問題。
她提到，全鋒薪資行情早就與22K脫鉤，新進人員試用期30K，經過訓練、培育晉升正職人員，還會視專案能力加給獎金，月薪至少36K起跳，另還將提供40名兼職名額，並享有健保，月薪也不少，每個月超過1萬元，若表現好直接留任轉入正職。
但她說，近年來人才難尋且面臨斷層，只好轉到對岸廈門設據點，樂見這次合作案能談成，直接進校園找人才，共創雙贏。
樹科大校長陳清燿說，台灣服務業已成為主力經濟，客服人員必須具備專業度、溝通能力、耐心，現在人力需求市場量大，他鼓勵學生多嘗試學習找到自己的路。
(中時)
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