桃猿球迷有福了 機捷下車就到球場
棒球迷有福了！桃園機場捷運將在3月2日正式通車，未來球迷可以直接搭到A19站，走出站對面就是桃園棒球場大門口，到場看球更便捷，Lamigo桃猿全隊今天(9日)桃園市長鄭文燦的帶領下搶先試乘，同時公佈年度口號「捷SPEED」，今年將朝總冠軍全速前進。
外界引頸期盼的機場捷運終於開通，今年桃猿3月28日的主場開幕戰，球迷就能搭捷運到場看球，劉玠廷表示：「背負球迷和球團的期待，首座捷運棒球場終於誕生了！過去3年我們觀眾人數連3年排名全聯盟第1、票房連4年全聯盟第1，現在有了機捷的加持，連續10年都不是問題。」
目前桃園機場捷運還在試營運階段，猿隊領隊劉玠廷、總教練洪一中及球員今天率先試乘，從球場外的A19桃園體育園區站，搭到A8長庚醫院站，許多球員都表示很舒服、很平穩，以後到球場有新選擇。
而與機場捷運做結合，桃猿今天年度口號就訂為「捷SPEED」，劉玠廷說：「桃猿一直以來以速度見長，之後會持續用速度侵略對手，桃捷也會用便捷的速度來服務球迷。」桃猿將在3月28日到4月2日舉辦桃捷主題周活動，推出主題球衣。
未來桃捷也規劃把A19打造成棒球主題車站，並計劃在球場和車站加蓋聯通道，讓球迷不用過馬路直通球場，而車站內設櫃販售球隊商品、設計相關主題的車廂，甚至在大型比賽或總冠軍賽等活動時，讓站務人員換上球衣等等，目前雙方還在持續規劃中。
機場捷運從台北車站發車，搭至A19站，車程約1小時，票價160元，3月1日正式通車，前1個月票價5折，從早上6點營運至晚上11點，末班車從A19站發車時間為晚間11點16分，機捷公司董事長劉坤億也說，屆時球賽打完後，可望加開加班車疏運散場人潮。
(中時電子報)
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