76歲湯姆瓊斯走出喪妻之痛 戀上貓王71歲美艷前妻

湯姆瓊斯展現紳士風度，幫普莉西拉開車門。(達志影像)

兩人一前一後步入餐廳。(達志影像)

湯姆瓊斯、普莉西亞當年與貓王3人合照。(翻攝每日郵報)

76歲英國國寶級歌手湯姆瓊斯（Tom Jones）去年歷經結縭59年妻子Linda癌逝之痛，再度傳出新戀情，被曝戀上已故巨星貓王71歲前妻普莉西拉（Priscilla Presley），還被直擊兩人上個月在餐廳共進浪漫晚餐。

湯姆瓊斯與普莉西拉相識多年，去年青梅竹馬妻子Linda癌症逝世，普莉西拉一直在他身邊支持，兩人因此擦出愛的火花，據《太陽報》報導，湯姆瓊斯與普莉西拉兩人已開始交往，雖然這段戀情只是剛萌芽，但他們真的相處得很好。

76歲湯姆瓊斯出道超過50年，擁有《Its Not Unusual》、《Whats New Pussycat?》等多少代表作，與青梅竹馬Linda在16歲奉子成婚，雖然曾有婚外情，但他曾表示妻子是他一生最愛。

71歲普莉西拉曾與貓王有一段6年婚姻，兩人育有一女，離婚後至今未嫁。

(中時電子報)