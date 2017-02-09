《時來運轉》運彩報報之 澳職冠軍戰　強盜氣勢旺

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2016-17澳洲職總冠軍賽將於明天起展開，由從挑戰賽中脫穎而出的布里斯本強盜與戰績領先整季的墨爾本王牌，進行三戰兩勝對決。連續兩年殺入澳職總冠軍賽的強盜，與2012年鍛羽而歸輸給熱火後再度問鼎金盃的王牌，也是近代澳洲職棒史上的首度冠軍賽交鋒！

王牌本季例行賽戰績26勝14負，強盜則是21勝18負，兩軍在近代澳職季後賽史的成績不盡相同：強盜露臉次數不多，但曾以2勝0負取得一次系列賽勝利；王牌則共計有5勝9負，系列賽總計贏1輸2。本季兩隊例行賽共有8次交手紀錄，整年狀況奇佳的王牌壓倒性的拿下7勝1負。然而強盜唯一取勝一役的內容，是爆打強悍的王牌投手群，以19比4獲勝，也創下本季團隊單場總得分第二高的單季紀錄。

再看對戰數據：強盜對王牌的團隊投手自責分率5.92，打擊率0.276；王牌對強盜則是投手自責分率4.76，團隊對戰打擊率0.297。雙方投手明顯都壓制不住對手的打擊，兩隊投手自責分率都高於全季均值。8場交手下來王牌總得分46略高於強盜的37，但平均一場僅贏1點多分，就數據面論，彩迷投注「不讓分」與「大」會是較有勝面的選擇。

這次澳洲職棒總冠軍賽史的首度對決戲碼，正可謂矛與盾的戰爭：王牌以例行賽團隊自責分率3.23，以及最多三振314次、最少保送119次，傲視全聯盟投手戰力;強盜則有多項團隊攻擊成績為本季例行賽最佳，包含：總得分最多234分、全壘打最多共42支，以及0.349的壘上有跑者打擊率和0.283的得點圈有跑者打擊率均為六隊最高。守備方面雙方相去不遠，強盜以27次失誤、0.980的團隊守備率，略優於王牌的43失誤、0.970守備率。但王牌捕手群全季捕逸僅3次，以及41.9%的盜壘阻殺率，大勝強盜的7捕逸和22.2阻殺率，有可能成為比賽變數。

最後一項可供彩迷參酌的數據，則是在僅有三戰兩勝制的澳洲職棒中，取得首勝更顯得相對重要！過去能贏下冠軍賽首戰的隊伍，最後能在系列賽獲勝奪冠的紀錄是10次成功4次失敗，大可作為第一場比賽後，加碼第二、三戰的重要指標。

(中時電子報)