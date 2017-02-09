滿山盛開的紫色浪漫　薰衣草節夢幻開跑

一月到三月為薰衣草花季

薰衣草森林最受歡迎的薰衣草熊將隨機獻身給擁抱

薰衣草森林配合花季推出薰衣草節系列活動，讓喜歡紫色浪漫的旅人們不需要出國也能欣賞到薰衣草之美。薰衣草節活動包含薰衣草祈福儀式、打卡送貼紙和薰衣草限定下午茶等，並邀請去年十月在薰衣草森林協助種植盆栽的志工們回娘家，提供志工免費入園的優惠，以溫暖心意。即日起到三月底前，邀請旅人們一起欣賞薰衣草的動人花海，療癒身心。

成立十五年的薰衣草森林，現今在台灣已有三座園區，分別是新竹尖石、苗栗明德和台中新社，每個園區各自坐擁獨特的自然景觀，最大的共通點是都擁有一片夢幻的薰衣草花田。儘管台灣身處於亞熱帶，氣候不適合種植薰衣草，但在一月至三月底的限定季節中，依然能見到一片美不勝收的紫色花海悄悄盛開，讓到來薰衣草森林的旅人體驗充滿異國風情的浪漫。

在薰衣草節的活動期間，園內也安排了擅長香草料理的魔法師現身在森林咖啡館，用心為遠道而來的旅人們設計一套誘人的薰衣草午茶小點，讓遊客不只能欣賞薰衣草美景，更可以透過香氣繚繞的飲品與點心，品嘗幸福的味道。另外，最受遊客喜愛的紫色薰衣草熊，也將在薰衣草節不定時出現在各園區中，給旅人一個驚喜暖心的擁抱！

薰衣草森林園區資訊

薰衣草節：1月20日至3月31日

新社店：04-25931066 / 台中市新社區中和村中興街20號

尖石店：03-5841193 / 新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂130號

明德店：037-252000 / 苗栗縣頭屋鄉明德村仁隆66-2號

(中時)